Stad wil circulaire economie

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

De gemeente wil toe naar een circulaire economie. Dat betekent: meer goederen hergebruiken en daarnaast kapotte zaken repareren in plaats van te vervangen.

Een circulaire economie is een economisch systeem waarin grondstoffen, onderdelen en producten hun waarde zo min mogelijk verliezen en hernieuwbare energiebronnen worden gebruikt. In het huidige systeem worden grondstoffen omgezet in producten die aan het einde van hun levensduur worden vernietigd. Het circulaire systeem kent twee kringlopen van materialen. Een biologische kringloop, waarin reststoffen na gebruik veilig terugvloeien in de natuur. En een technische kringloop, waarvoor producten en onderdelen zo zijn ontworpen dat deze opnieuw gebruikt kunnen worden. Hierdoor blijft de economische waarde zoveel mogelijk behouden.

Het doel is dat ook ondernemers in de stad mee gaan doen, maar zeker de leveranciers van de gemeente. Uiteindelijk moet dat veel minder afval opleveren.