Groningen in beroep tegen verkoop Pepergasthuis

nieuws

Foto Ecco van Oosterhout. Pepergasthuis

Het stadsbestuur gaat in beroep tegen de verkoop van het Pepergasthuis. Woningcorporatie Lefier wil het gasthuis verkopen aan belegger Jan Berry Drenth. Die verkoop was goedgekeurd door de Autoriteit Wonen.

Het gasthuis, met bijbehorende kerk, is aan de stad en haar bewoners geschonken door vader en zoon Solleeder in 1405. Sindsdien is het gasthuis bestuurd door een voogdijbestuur. Lefier kreeg het gasthuis via fusies in handen en wil het nu verkopen. Met de opbrengst van 4 miljoen euro wil Lefier sociale woningen bouwen aan de rand van de stad. Bewoners, gebruikers en het stadsbestuur zijn tegen en vinden dat de Pepergasthuis van de stad is. Ze willen het openbare en sociale karakter behouden.

Wethouder Van der Schaaf gaat nu in beroep tegen de uitspraak van de Autoriteit Wonen, maar probeert tot een akkoord te komen met Lefier en belegger Drenth.