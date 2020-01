Sporthal De Brug korte tijd ontruimd

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Sporthal De Brug aan de Donderslaan is woensdagavond korte tijd ontruimd geweest nadat er in het gebouw een gaslucht werd geroken. Dat melden verschillende incidentenwebsites.

De melding van een aardgaslekkage kwam rond 20.40 uur bij de hulpdiensten binnen waarop een bluswagen ter plaatse werd gestuurd. “Omdat het gebouw in bedrijf was, was deze uit voorzorg ontruimd”, vertelt Patrick Wind van de incidentenwebsite 112groningen.nl. “Behalve de sporthal ging het ook om het gebouw de Sinnige Stee. Dit is een soort buurtcentrum. Al deze mensen stonden bij aankomst van de hulpverleners op straat te wachten.”

“Ik denk dat het om zo’n vijftig mensen ging die buiten stonden”, vult Rick ten Cate van tencatefotografie.nl aan. “Brandweerlieden zijn direct een onderzoek begonnen. Met specialistische meetapparatuur hebben ze in de gebouwen metingen uitgevoerd. Daarbij werd echter niets geconstateerd. Rond 21.10 uur konden de mensen weer naar binnen.” Waar de vreemde lucht door veroorzaakt werd is onbekend.