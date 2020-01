Sportende studenten halen ruim 2000 euro op voor Kids United

nieuws

Studenten van Noorderpoort hebben donderdag ruim 2000 euro opgehaald voor Kids United. Dat deden ze door een middag te sporten, die gesponsord werd door familie en vrienden.

Directeur Onno Kukler van Kids United is erg blij met de actie van de studenten. “Het is heel mooi. De maatschappelijke betrokkenheid die je ziet, dat is geweldig.”

In groepen gingen de studenten estafettelopen, spinnen en oefeningen doen. Student Melissa is enthousiast over de actie. “Ik vind het belangrijk dat iedereen kan sporten, zodat die kinderen zich niet alleen voelen. Zij moeten ook de mogelijkheid hebben om in beweging te zijn.” Klasgenoot Esmee is het daarmee eens. “Het is heel fijn dat kinderen met een handicap met de hulpmiddelen ook in beweging kunnen zijn.”

De studenten haalden zelf ruim 1400 euro op, wat is aangevuld door de stichting Het Gehandicapte Kind. Het geld wordt gebruikt om nieuwe frames te kopen, waarmee kinderen met een handicap kunnen voetballen. “De groep groeit, en dat zijn een hoop kosten,” zegt Kukler. “Het is wel heel belangrijk dat iedereen kan sporten. Deze kinderen hadden nooit gedacht dat ze ooit zouden kunnen voetballen, dus daar zijn zij en hun ouders heel blij mee.”