SP start meldpunt voor gebruikers Wmo-vervoer

foto: Kecko / Flickr.com

Gehandicapten betalen een stuk meer voor hun rit, vanwege de bezuinigingen van de gemeente op het Wmo-vervoer. SP Groningen wil weten wat voor gevolgen dit heeft voor de gebruikers en is daarom een meldpunt gestart op haar website.

Het instaptarief per rit wordt meer dan een halve euro duurder, en de prijs per kilometer is bijna twee eurocent verhoogd. Dat kan flink oplopen. Raadslid Wim Koks rekent voor: “Iemand die 1500 km per jaar van Wmo-vervoer gebruikt maakt en dat twee keer per week is € 79,50 per jaar extra kwijt.” Daarnaast is het maximum wat gehandicapten kunnen reizen met het taxivervoer vastgesteld op 1500 kilometer, oftewel 30 kilometer per week.

De gemeenteraad heeft de nieuwe regeling eind vorig jaar geruisloos geaccepteerd, stelt de SP. Maar vanaf de eerst week van januari krijgt de partij reacties van mensen die gebruik maken van het Wmo-vervoer. Gebruikers kunnen reageren via groningen.sp.nl.