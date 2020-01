Snorfietsers in Groningen nog niet naar de rijbaan

nieuws

Snorfietsers hoeven in Groningen nog niet te verhuizen naar de rijbaan. Het gemeentebestuur wil hen voorlopig nog op het fietspad laten rijden.

In Amsterdam is het aantal ongevallen met snorfietsers sterk afgenomen nu die sinds april vorig jaar op de rijbaan moeten rijden, en verplicht een valhelm moeten dragen. De fracties van GroenLinks en D66 pleiten daarvoor. Snorfietsers mogen 25 km per uur rijden en dat is een stuk sneller dan de gemiddelde fietser.

Uit onderzoek van de gemeente blijkt dat er niet veel fietspaden zijn waar het goed is om snorfietsers te weren. Bovendien is de rijbaan niet altijd veilig voor snorfietsers, onder meer vanwege de inrichting van de weg en de aanwezigheid van stads- en streekbussen. Het college wil daarom eerst overleg met de gemeenteraad, mede omdat het om een erg complexe en tijdrovende kwestie gaat

Wethouder Philip Broeksma gaat er bovendien van uit dat er binnen twee jaar een helmplicht voor snorfietsers komt. Hij verwacht dat daarom het aantal snorfietsen zal teruglopen en het aantal e-bikes zal toenemen. De gemeente Groningen telt er nu ongeveer 10 duizend. Het aantal ongevallen met snorfietsen is de afgelopen jaren afgenomen.