“Slechts één passagier voor Assen in treinvervangende bus naar Hoogeveen”

Treinvervangend vervoer in Hoogeveen afgelopen zondag

Er was woensdagavond verbazing in de gemeenteraad van Groningen dat de treinvervangende bussen tussen Groningen en Hoogeveen afgelopen weekeinde een tussenstop in Assen maakten.

De Partij voor de Dieren vindt dat dit in de toekomst niet meer moet gebeuren. Normaal gesproken duurt een ritje met de bus over de snelweg naar hoogeveenzo’n drie kwartier. Dit keer duurde het ruim een uur, vanwege de stop in Assen.

Een medewerker van OOG die zondag op en neer ging naar Hoogeveen, constateerde daarnaast dat er in zijn bus in Assen op de heenweg maar één passagier uitstapte en niemand instapte. Op de weg terug naar Groningen stapten er zeven a acht mensen in Assen uit. Instappers waren er niet. Die zaten waarschijnlijk in de bus die vlak daarvoor was vertrokken met een tussenstop bij het transferium in Haren.