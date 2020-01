Selectie FC Groningen zonder Benschop op trainingskamp

nieuws

Foto: sportphotoagency.com

De selectie van FC Groningen is dinsdagmiddag afgereisd naar Duitsland voor een vijfdaags trainingskamp en twee oefenduels, ter voorbereiding op de tweede competitiehelft.

Hoofdcoach Danny Buys is met een groep van 26 spelers vertrokken. Van de eerste selectie zijn doelman Marco van Duin, Samir Memisevic en Charlison Benschop niet meegegaan. Memisevic is ziek en Van Duin is herstellende van een ziekte. Spits Benschop was de afgelopen dagen ook ziek. Hij bleef in Groningen achter om volledig te herstellen. Bovendien bestaat er belangstelling voor hem.

Er zijn twee oefenduels gepland: woensdag om 14.00 uur in en tegen Rödinghausen en zaterdag bij het Duitse Rot-Weiss Essen.