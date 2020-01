Scooterrijdster gewond bij verkeersongeluk Hereweg

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk op de Hereweg is woensdagavond een scooterrijdster gewond geraakt. Dat meldt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 18.10 uur ter hoogte van de afslag naar de Waterloolaan. “Door nog onbekende oorzaak kwamen een scooter en een busje met elkaar in botsing”, vertelt Ten Cate. “Hulpdiensten waren snel ter plaatse. De scooterrijdster bleek gewond te zijn geraakt. Nadat ze door een verpleegkundige behandeld was, is ze met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.”

De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht. “De scooter is op slot gezet nabij een paal. Deze zal later worden opgehaald.” Volgens Ten Cate vallen de beschadigingen aan de voertuigen mee.