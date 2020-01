Scooterrijder gewond bij verkeersongeluk Boterdiep

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk vrijdagavond op het Boterdiep is een scooterrijder gewond geraakt. Dat meldt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 21.40 uur. “Hoe het precies heeft kunnen gebeuren is nog onbekend”, vertelt Ten Cate. “De scooterrijder is in ieder geval onderuit gegaan en is daarbij gewond geraakt.” Hulpverleners waren snel ter plaatse. “Nadat het slachtoffer gestabiliseerd is, is deze met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.”

De politie doet onderzoek naar de toedracht. In de nacht van donderdag op vrijdag vond er aan de overkant van de straat ook een ongeluk plaats. Daarbij raakte een persoon zwaargewond.

