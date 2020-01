School uit Haren annuleert uitwisseling China: “Gezondheid staat op één.”

Een bezoekje aan de Chinese Muur en de Verboden Stad in Beijing: dat stond op de planning voor leerlingen van het Maartenscollege en de International School in Haren. Maar omdat het Coronavirus op dit moment in China heerst, hebben de scholen de uitwisseling, die in april plaats zou vinden, moeten afzeggen.

Er zijn al ruim dan honderd mensen overleden aan het virus, en volgens de organisator en directeur van de International School, Mike Weston, zouden ze te veel risico lopen als de uitwisseling wel door zou gaan. “We hielden natuurlijk alles in de gaten. Omdat we in april willen gaan, moeten we nu de vluchten boeken en de visa regelen,” vertelt hij. “Gezondheid staat op nummer één. Daarom hebben we besloten om de reis niet door te laten gaan.”

De leerlingen konden het volgens Weston wel begrijpen. “Maar ze waren natuurlijk erg teleurgesteld. Sommigen hadden hier al sinds de brugklas voor gespaard. Ouders steunen ons vooral heel erg.”

De scholen hopen dat de uitwisseling alsnog door kan gaan, maar dan volgend jaar. In oktober komen de leerlingen uit China naar Haren, dus Weston hoopt dat de leerlingen die nu niet kunnen gaan, volgend jaar maart wel de kans krijgen.