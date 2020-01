RUG-docent: ‘Overheidsregels voor nepnieuws werken misbruik en censuur in de hand’

nieuws

De invloed van nepnieuws lijkt in Nederland nog binnen de perken te blijven, zo concludeert Frank Harbers, docent journalistiek aan de Rijksuniversiteit Groningen. Reguleren door de overheids is volgens hem dan ook geen optie, zo stelt hij in een interview op de website van de universiteit.

“Nepnieuws maakt pijnlijk duidelijk dat we informatie die in een bepaald format is gegoten, te gemakkelijk vertrouwen. Je zou dat een positief bijeffect kunnen noemen van fake news, dat mediageletterdheid en digitale geletterdheid nu meer aandacht krijgen,” aldus Habers. “Maar ook journalisten moeten duidelijker laten zien hoe ze hun werk doen en waarom ze bepaalde keuzes maken.”

De suggestie dat de overheid hier een rol in moet spelen, verwerpt Harbers: “Neem alleen al de vraag wat fake news precies is. Valt daar ook propaganda onder, of satire, of sterk politiek gekleurd nieuws? Als een regering de macht krijgt om te bepalen wat wel of geen fake news is, krijgen mensen daar terecht – een ongemakkelijk gevoel van. Dat lijkt me dan ook niet de manier.’