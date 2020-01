RUG: blijf alert op vreemde e-mails

nieuws

Bron foto: Elin Stil

Blijf alert op vreemde e-mails met onbekende links. Niet op klikken en weggooien. Dat is het advies van de Rijksuniversiteit Groningen aan haar personeel en studenten.

Na de geslaagde cyberaanval met gijzelsoftware op de Universiteit Maastricht, staan Nederlandse universiteiten op scherp. De RUG meldt in de Universiteitskrant dat zij vorig jaar in extra maatregelen heeft geïnvesteerd, maar roept toch op om voorzichtig te zijn met vreemde mails. Dit om te voorkomen dat ook de RUG overgenomen wordt door gijzelsoftware.

In Maastricht legde dit soort software in de kerstvakantie het complete universiteitsnetwerk plat. Niemand had toegang tot wetenschappelijke data, het e-mailsysteem, het studentenportaal en de bibliotheek. Het zou gaan om het Clop-virus, dat zich door een netwerk verspreidt en informatie versleutelt. Alleen de verspreider van het virus kan de informatie weer toegankelijk maken. De cybercriminelen hopen hierdoor geld te krijgen.