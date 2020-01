Rollend Groningen wil liever centraal skatepark in plaats van renovatie skatebaan Oosterhaar

nieuws

Foto: Marcel Smit via Google Maps Streetview

Skatecollectief Rollend Groningen is niet blij dat het niet betrokken is bij het plan van Willem Bisschop Boele en de Stichting Sport en Spel Haren om het skatepark aan de Klaverlaan in Haren te renoveren.

Rollend Groningen stelt dat het geld voor de renovatie beter in één centraal park voor de gemeente Groningen kan worden gestoken. Woordvoerder Marlies Schipper van ROOD Groningen, een van de initiatiefnemers van Rollend Groningen: “Het punt van het opzetten van Rollend Groningen was juist dat skaters in en om Stad wel iets over de skatevoorzieningen te zeggen hebben. We willen met initiatiefnemer Bisschop Boele, de Stichting Sport en Spel Haren en de gemeente om tafel om te kijken of de tijd en het geld voor de renovatie niet in een volwaardig nieuw park voor Stad en omstreken kan worden gestoken.”

Volgens het skatecollectief hebben de huidige parken in Groningen een veel te lage capaciteit voor alle skaters en zijn soms zelfs gevaarlijk tijdens het gebruik.