Riante uitgangspositie Donar in bekerstrijd

Shane Hammink van Donar (foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie)

Donar heeft een prima uitgangspositie in de strijd om de Basketball Cup. De Groninger basketballers wonnen woensdagavond in eigen huis de wedstrijd in de kwartfinale tegen Zeeuw & Zeeuw Feyenoord Basketball met 92-58.

Deze wedstrijd stond vorige week dinsdag ook op het programma, maar toen werd de wedstrijd na het eerste kwart (21-14) gestaakt doordat het scorebord voortdurend uitviel. Woensdag kon de wedstrijd alsnog gespeeld worden, en nu kon coach Erik Braal van Donar weer beschikken over Drew Smith, die voor drie wedstrijden geschorst was. Toch begon Donar slechter dan vorige week. Na de eerste 10 minuten spelen was het 18-22, met 11 punten van Keshawn Woods van Rotterdam. Na een paar minuten in het tweede kwart waren de Rotterdammers uitgelopen tot 20-29. Een time-out bracht uitkomst: binnen anderhalve minuut was het al 28-29, en daarna nam Donar de wedstrijd over. Shane Hammink zorgde met een spetterende dunk in het rustsignaal voor de tussenstand 44-33.

Kort na rust was Donar uitgelopen tot 52-33, en het verschil bleef tot het eind van het kwart (68-51) ongeveer gelijk. Dat gold in eerste instantie ook voor het vierde kwart, maar in de laatste 7 minuten lukte bijna alles bij de Groningers. De driepunters, die eerder niet vielen, vielen nu wel, en de Rotterdammers wisten slechts 7 punten te maken.

Topscorers bij Donar waren Shane Hammink en Vernon Taylor met beiden 17 punten, Donte Thomas met 15 punten en Carrington Love met 14 punten. Bij Rotterdam was Keshawn Woods topscorer met 20 punten.

De returnwedstrijd in Rotterdam is op 6 februari.