Radioshow Hilversum Uit van start in Groningen

Foto: Stefan Heijdendael

Het nieuwe radioprogramma ‘Hilversum Uit’ gaat het land in, met aanstaande zaterdag als eerste standplaats de Ossenmarkt in Groningen.

Elke zaterdag staat de gele NPO Radio 1 bus op een marktplein ergens in Nederland voor een live show met actuele gesprekken over het nieuws, felle discussies, persoonlijke verhalen, muziek, rap en dichtkunst, met speciale aandacht voor de lokale blik op de actuele stand van het land. Presentator is Petra Grijzen.

In de eerste aflevering, komende zaterdag, staat de bus dus op de Ossenmarkt, van 15.00 tot 16.00 uur. Rode draad van de uitzending is één van de goede voornemens van de gemeente Groningen. Die wil dit jaar werk maken van armoedebeleid. Hoe gaat Groningen dat doen?

