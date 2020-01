Raadsfracties: ‘Nooit meer dan veertien ex-verslaafden in Barkmolenstraat’

nieuws

Foto: Google Streetview

De Stadspartij en de PVV doen aanstaande woensdag een ‘laatste ultieme politieke poging’ om de omgevingsvergunning aan te laten passen voor de beschermde woningen aan de Barkmolenstraat voor ex-verslaafden. Ze willen dat er slechts veertien bewoners worden toegelaten.

De fracties zijn niet blij dat in de geldende omgevingsvergunning nog steeds staat dat er 26 verslaafden in het pand in De Meeuwen mogen wonen. Dat terwijl de voorzieningenrechter op 17 december jl. oordeelde dat deze huisvesting een grote impact zou hebben op de buurt. Deze oordeelde dat de veertien huidige bewoners mogen blijven, maar tot een permanente uitspraak van de rechter mogen er geen nieuwe mensen worden gehuisvest. ‘Hoe ver sta je dan af van je eigen inwoners als gemeentelijke organisaties’ aldus Amrut Sijbolts, fractievoorzitter van de Stadspartij.

De fracties hopen dat meer fracties zich bij hun voorstel aan gaan sluiten.