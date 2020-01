PvdA: pilot moet zorgen voor lagere huren van dure woningen

nieuws

FotoL: KAW Architecten en Lefier

Groningen moet een landelijke pilot krijgen om de uit de pan gerezen huurprijzen omlaag te brengen. Daarvoor pleit de raadsfractie van de PvdA.

Via de pilot zou in Groningen de zogenoemde geliberaliseerde huurgrens flink omhoog gaan. Daardoor wordt voor meer woningen een lagere huurprijs mogelijk. “Bijbouwen alleen is niet genoeg,” zegt raadslid Maarten van der Laan. “De overheid moet ingrijpen in de huurmarkt en zorgen voor een eerlijke verdeling van de woningen.”

Nu vallen woningen met een huur tot 720 euro onder het puntensysteem waarmee de hoogte van de huren wordt gereguleerd. Verhuurders van woningen boven dat bedrag mogen zelf weten wat zij vragen. Daarom wil de PvdA dat voortaan woningen tot 1500 euro onder het huurpuntensysteem vallen. De gemeente kan dit niet afdwingen en daarom vraagt de PvdA het gemeentebestuur om voor een pilot aan te kloppen bij de minister.