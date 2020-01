Processie van Yesse naar Martinikerk

nieuws

Studenten Anne Hilde Blanken en Jelle van Binsbergen schreven een blog over het onzichtbare klooster Yesse. In mei komt er een processie van Yesse naar de Martinikerk.



‘Niets in het kale Groninger landschap in Essen doet vermoeden dat hier vroeger iets belangrijks heeft gestaan. Nu staat er een houten chalet, dat dienst doet als bezoekerscentrum voor het vrouwenklooster Yesse dat hier in de middeleeuwen stond.

Naast het bezoekerscentrum wordt Yesse binnenkort onder de aandacht gebracht door een wandeling met een historische focus, ook wel processie genoemd. Vanuit het Essense bezoekerscentrum wordt naar de Martinikerk die in de middeleeuwen met elkaar verbonden waren. Deze processie zal plaatsvinden op 15 en 16 mei.

Tijdens deze processie zullen onder andere lezingen worden gegeven, is er film en muziek aanwezig, lopen er acteurs mee in middeleeuwse rollen, en wordt er op deze manier geprobeerd het belang van de erfgoedplek te presenteren’.

