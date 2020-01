Postema scoort drie keer voor FC Groningen tegen Rot Weiss Essen

sport

Foto: Sportphotoagency.com Romano Postema uit de jeugdopleiding scoorde.

FC Groningen won zaterdagmiddag in Essen met 6-2 van Rot Weiss Essen dat in Duitsland op het vierde niveau speelt. Invaller Romano Postema scoorde drie keer.

FC Groningen had een bliksemstart in het oefenduel en stond al na vijf minuten op 2-0 door doelpunten van Lundqvist en Asoro. Kefkir maakte er na 19 minuten 2-1 van. Warmerdam schoot na 35 minuten in het eigen doel: 2-2.

Na 50 minuten schoot Warmerdam in het goede doel en FC Groningen stond weer voor. Postema viel na een uur in en scoorde binnen een half uur een loepzuivere hattrick en bepaalde daarmee de 6-2 eindstand.