Pompoenpatat brengt studenten Terra de winst in landelijke Challenge Voedselverspilling 

Jelien Timmermans, Femke Kingma, Deborah Kroes en Leyla Karaaslan, eerstejaars studenten Food, Life & Innovation van Terra MBO in Groningen hebben met hun ‘pompoenpatat’ de landelijke mbo Challenge Voedselverspilling gewonnen.

Het doel van de uitdaging is om van een product wat normaliter weggegooid wordt een bruikbaar product te maken. Samen met Snackbar van de Toekomst hebben de studenten geëxperimenteerd met het maken van pompoenpatat. Deze is gemaakt van pompoenen die niet voldoen aan de normale eisen voor verkoop. De jury was lovend over het project. De studenten hebben de hele cyclus van conceptontwikkeling doorlopen, het product is daadwerkelijk in productie gegaan en op de markt gebracht.

“Een landelijke prijs winnen terwijl we nog maar net begonnen zijn met deze nieuwe opleiding is echt fantastisch!” zegt een stralende Femke Kingma.