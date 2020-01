Politieonderzoek in woning Kometenstraat ook zaterdag nog in volle gang

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

In de woning in de Kometenstraat in de wijk Paddepoel wordt ook zaterdag nog volop onderzoek gedaan door de recherche. Dat melden verschillende incidentenwebsites.

Wat er zich precies heeft afgespeeld in de woning is nog altijd onbekend. In de nacht van donderdag op vrijdag viel een speciaal team van de politie de woning binnen. Daarbij werden zes personen aangehouden. Eén persoon, een 24-jarige man uit de stad, raakte gewond. “We zijn de woning binnengevallen omdat we een tip hadden binnengekregen over mogelijke wederrechtelijke vrijheidsberoving”, liet een politiewoordvoerder vrijdagochtend weten. Wederrechtelijke vrijheidsberoving is politiejargon voor een gijzeling.

De verdachten werden overgebracht naar een cellencomplex waar ze door rechercheurs verhoord worden. Na de inval is de politie in de woning een groot onderzoek begonnen. Rechercheurs gehuld in witte pakken stelden sporen veilig. Ook werd er onderzoek verricht op het balkon van de woning. Hoe lang het onderzoek in het pand nog gaat duren is onbekend.