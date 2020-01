Politie zoekt getuigen van ernstig ongeluk Boterdiep

nieuws

Foto: Ben de Jager - 112dokkum.nl

De politie zoekt mensen die in de nacht van donderdag op vrijdag getuige zijn geweest van een ernstig ongeluk op het Boterdiep. Bij het ongeluk raakte een fietser zwaargewond.

Het ongeluk vond plaats even na middernacht ter hoogte van de apotheek. Rond dat tijdstip werd de fietser ernstig gewond op straat aangetroffen. Hulpdiensten waren snel ter plaatse. Ambulancemedewerkers hebben er samen met het Mobiel Medisch Team voor gezorgd dat het slachtoffer gestabiliseerd werd. Daarna is hij overgebracht naar het ziekenhuis.

Wat er precies gebeurd is, is nog onbekend. De politie is daarom op zoek naar mensen die iets gezien hebben of hier meer van af weten. Zij kunnen zich melden bij de politie op telefoonnummer 0900 88 44.

