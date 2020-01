Politie waarschuwt voor zakkenrollers

nieuws

Foto: Politie Groningen

Het flexteam van de politie in Groningen waarschuwt voor een groep zakkenrollers die de laatste weken actief is in de binnenstad van Groningen.

Vooral het uitgaanspubliek wordt gevraagd extra goed op persoonlijke eigendommen te letten. De politie zelf heeft regelmatig contact met bijvoorbeeld vertegenwoordigers van horecagelegenheden over het voorkomen van deze vorm van diefstal.

De politie adviseert, als je net gerold bent van telefoon of portemonnee, zo snel mogelijk via 112 of direct bij een agent op straat aangifte te doen.

