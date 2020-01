Politie over jaarwisseling in Stad: ‘Zakkenrollers, opstootjes en man die vreugdevuur in loopt’

nieuws

foto: Andries Oord

Hoewel de politie Noord-Nederland het deze jaarwisseling bijzonder druk had, met name door verkeersongelukken in de dichte mist, bleef het in de stad Groningen relatief rustig. De politie heeft woensdagochtend vijf aanhouding bekendgemaakt. Vier voor vechtpartijen en één voor zakkenrollerij. Daarnaast werd assistentie verleend toen een man een vreugdevuur in liep.

In de stad Groningen kwamen enkele meldingen van zakkenrollerij binnen. Daarop hebben agenten, die specifiek surveilleerden op verdachten van zakkenrollerij, een aanhouding verricht. In de vroege ochtend waren er in de binnenstad van Groningen nog enkele opstootjes, waarbij het uitgaanspubliek met elkaar slaags raakte. Daarbij werden vier aanhoudingen verricht.

In de Merelstraat in Groningen is een man uit eigen beweging een vreugdevuur ingelopen. Hij liep daardoor brandwonden op. Het slachtoffer is voor verdere medische behandeling naar het ziekenhuis gebracht.