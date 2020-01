Pijnlijke nederlaag en knap punt voor GHHC

sport

Foto Joey Keizer. GHHC - Kampong

GHHC heeft zondagmiddag in Amsterdam één punt gepakt in de hoofdklasse B van het zaalhockey. De Groningse vrouwen blijven zesde en laatste.

In de eerste wedstrijd ging GHHC kansloos met 6-1 ten onder tegen Kampong, dat twee plekken hoger staat. Claire Fischer opende de score voor de Groningers, maar daarna ging het helemaal mis en liep de ploeg uit Utrecht uit naar een grote overwinning.

Tegen koploper Laren, dat nog alles had gewonnen, werd knap met 2-2 gelijkgespeeld. GHHC begon sterk en kwam met 2-0 voor via Noor Hakker en een strafcorner van Floor Sijtsma. Laren werd sterker en kwam nog voor de pauze op 2-2. Laren drong na rust aan, maar keeper Jolijn Essink speelde een goede partij. Uit de counter was GHHC een paar keer gevaarlijk onder meer via Fischer.

GHHC heeft slechts twee punten in de hoofdklasse B. De concurrentie pakte drie punten. Amsterdam heeft er nu vijf en Kampong zes. Er zijn nog vier wedstrijden te gaan.