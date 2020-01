Partij voor de Dieren en Stadspartij willen meer invloed op kapbeleid

nieuws

Foto's: Erick Bakker

De Partij voor de Dieren en de Stadspartij zullen deze woensdag bij de gemeenteraadsvergadering samen een voorstel indienen om de raad meer zeggenschap te geven over het kappen van bomen.



Fractievoorzitters Kirsten de Wrede en Mariska Sloot willen dat het college de raad informeert in alle gevallen waarin vijf bomen of meer gekapt zouden moeten worden. Volgens beide fracties is de informatievoorziening vanuit het college op dit moment volstrekt ontoereikend.

Nu hoeft het college de raad alleen te informeren als het gaat om kappen in de Stedelijke Ecologische Structuur, als het gaat om monumentale bomen of als er niet 1 op 1 gecompenseerd kan worden. Een en ander werd duidelijk in een actualiteitendebat dat onlangs door beide partijen was aangevraagd.

Het ging hierbij om de kap van 92 bomen op Zernike, op basis van een raadsbesluit van mei 2018. Bij de bespreking van dat besluit was het voor de raad niet duidelijk dat er zoveel bomen zouden verdwijnen.