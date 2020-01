Overheid moest Combinatie Herepoort geld voorschieten

nieuws

Foto Harro Meijer

De overheid heeft vorig jaar enkele miljoenen aan de Combinatie Herepoort overgemaakt om de damwanden langs de zuidelijke ringweg in te kunnen trillen. Dat meldt het Dagblad van het Noorden

Het probleem ontstond vanwege de vertraging aan de bouw van de zuidelijke ringweg. Daardoor werd het intrillen van de damwanden uitgesteld.

”Volgens het contract zou Herepoort pas geld krijgen voor de damwand als alle planken in de grond waren getrild’’, zegt gedeputeerde Fleur Gräper (D66) van de provincie Groningen in de krant. ,,Om ze op korte termijn aan geld te helpen, hebben we de aannemer vooraf betaald en de damwand als onderpand verkregen. Als ze allemaal geplaatst zijn, wordt het contract nageleefd en is dit afgehandeld.’’