Oude Kijk in ’t Jatstraat vanaf maandag meer dan drie maanden dicht voor auto’s

Foto: Google Streetview

Vanaf maandag 20 januari wordt de Oude Kijk in ’t Jatstraat afgesloten voor autoverkeer. Het gaat om het gedeelte tussen de Visserstraat en de Broerstraat. Naar verwachting gaat het oponthoud meer dan drie maanden duren, tot vrijdag 1 mei.

De straat wordt steeds in stukken van 50 meter afgesloten. Dat is nodig omdat er in de straat gewerkt wordt aan de water- en gasleidingen, werkzaamheden die twee weken geleden begonnen zijn.

Het autoverkeer wordt omgeleid via de Oude Ebbingestraat. De straat blijft wel toegankelijk voor fietsers en voetgangers, die begeleid worden door verkeersregelaars.