Oude bussen Qbuzz verlaten in colonne Groningen en krijgen tweede leven in Marokko

De oude bussen van Qbuzz verlaten het terrein aan de Bornholmstraat voor hun reis richting Womy. Foto: still uit vlog (https://youtu.be/7s1vSgs0dPc)

Een opvallende colonne bussen verliet zondag het industrieterrein aan de Bornholmstraat in de stad. Het ging om tientallen voertuigen van vervoersbedrijf Qbuzz die in de huidige concessie afgeschreven zijn.

In de provincies Groningen en Drenthe ging afgelopen december een nieuwe openbaar vervoer concessie in. In deze concessie staan onder andere afspraken waar het busbedrijf zich aan moet houden. Eén van de afspraken is dat de dienstregeling voor een groot deel met elektrische voertuigen moet worden uitgevoerd. Voor Qbuzz betekende dit dat er nieuw materieel moest worden aangeschaft, maar ook dat het bedrijf met tientallen oude bussen kwam te zitten die in 2009/2010 in dienst waren gekomen. Afgelopen zondag werden deze getransporteerd van de opslagplaats aan de Bornholmstraat naar het bedrijf Womy in Moerdijk, een bedrijf dat gespecialiseerd is in het doorverkopen van onder andere oud busmaterieel op de internationale markt.

Om de bussen te verplaatsen van Groningen naar Brabant had het Haags Busmuseum zich aangemeld. Medewerkers van dit Busmuseum werden zondag naar Groningen gebracht waarna ze de Qbuzz-bussen naar Moerdijk brachten. De komende periode worden de bussen getransporteerd naar Marokko waar ze een tweede leven krijgen.

OV-vlogger Juliën maakte een filmpje over de bijzondere klus waarbij hij mee reed met Hendrik, één van de mensen die werkzaam is voor het Haags Busmuseum. De vlog van Juliën is hier te bekijken: