Opvallende verkeersborden met ‘Hé fietser’

Foto: Denise Humalda

Er staan sinds deze week verschillende borden nabij het centrum die de aandacht vestigen op de werkzaamheden in de Oude Kijk in ’t Jatstraat. De begintekst luidt: ‘Hé fietser’.



De borden zijn kennelijk niet bedoeld voor voetgangers of gemotoriseerde verkeersdeelnemers. Dit bord aan de Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat (foto) verwijst fietsers voor het centrum en station richting Oude Kijk in ’t Jatstraat, maar ze zijn dan wel gewaarschuwd voor de werkzaamheden daar.

De aanspreektitel is vernieuwend: ‘Hé fietser’. Volgens Wikiwoordenboek’ is ‘Hé’ ‘een uitroep om aandacht te krijgen en deze werd voor het eerst aangetroffen in het jaar 1612’.

Op een verkeersbord werd ‘Hé’ voor zover bekend niet eerder waargenomen dan in 2020.

Het bord is inmiddels aangemeld bij Bordwatching, een site die geslaagde en minder geslaagde voorbeelden verzamelt van borden waarmee de overheid gedrag probeert te beïnvloeden. Bordwatching doet dat sinds 2013. De teller met opvallende exemplaren staat inmiddels op ruim 300 borden.