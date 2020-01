nieuws

Foto Andor Heij. Trein op hoofdstation met graffiti.

Het treinverkeer van Groningen in de richtingen naar Assen en Veendam en Duitsland is donderdag in de namiddag opnieuw verstoord.

Op beide trajecten is er een wisselstoring. Er rijden daarom minder treinen. Dat duurt tot ongeveer 19.00 uur.

Eerder waren er al problemen tussen het hoofdstation en station Europapark.