Openbaarheidsdag van Max Dendermonde tot Paars kabinet

Foto: Nationaal Archief

De eerste werkdag van een nieuw jaar is Openbaarheidsdag. Net als voorgaande jaren zijn donderdag duizenden archiefstukken openbaar geworden. De Groninger Archieven vestigt de aandacht op de Groninger schrijver Max Dendermonde.



Dendermonde’s bekendste roman heet De wereld gaat aan vlijt ten onder (1954). Lees het hele verhaal over hem hier. En via deze link meer info over alle stukken bij de Groninger Archieven die openbaar zijn geworden.

Landelijk stelt de Openbaarheidsdag ook het een en ander voor:

De ministerraadnotulen uit 1994 zijn vrij gekomen, het jaar dat het eerste Paarse kabinet tot stand kwam.

En de eerste grote archieven over de Tweede Wereldoorlog en de nasleep ervan zijn nu openbaar. Het gaat onder andere het complete archief van het ministerie van Justitie te Londen, de archieven van de Commissie Opsporing Oorlogsmisdadigers en delen van het archief van het Directoraat Generaal Bijzondere Rechtspleging.