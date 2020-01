Opa’s, oma’s en ouders namen vrijdag de lessen over

De meeste leerlingen zijn vrijdag vrij door de lerarenstaking voor een lager werkdruk. De leerlingen van basisschool de Meeroevers in Meerstad hadden bijzondere lessen op het programma staan.

Opa’s, oma’s en ouders van de leerling en kwamen vrijdag les geven over hun beroep. Omdat er een leraren tekort is, probeert de school op deze manier aandacht te vragen voor het vak. Niet alle leerlingen waren hier even blij mee. ‘Ik had liever normale lessen gehad. Daar leer je meer van’, zegt Thijs. ‘Ik vond het leuk en de ouders kunnen ook goed uitleggen’, zegt Janita.

Lerares Roshnie Sarjoe is blij dat de basisschool vrijdag op deze manier staakt en dat de kinderen gewoon naar school konden. ‘Kinderen komen in contact met andere beroepen. Ze weten ook goed waarom we dit doen. Ik denk dat we op deze manier goed laten zien hoe mooi het vak eigenlijk is’.

Het lijkt misschien zwaar om een hele dag voor de klas te staan, maar het is de ouders mee gevallen. ‘Ik geef vanuit mijn werk ook trainingen aan volwassen’, zegt moeder Anja. ‘De kinderen luisteren allemaal goed. Het gaat prima zo’, zegt opa Gerad.