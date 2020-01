OOG radio dit jaar weer live op Eurosonic Noorderslag

Vanaf woensdag 15 januari is het weer tijd voor Eurosonic Noorderslag. Dat betekent dat veel bekende en onbekende artiesten uit heel Europa naar Groningen komen om hun muziek te laten horen. OOG radio doet weer live verslag van het festival, dit jaar vanuit The Student Hotel.

Door een samenwerking met het Noorderpoort college zijn de uitzendingen ook via een live-stream te bekijken. Er komen verschillende artiesten optreden, waaronder Oes, Vera’s Charm en Cam Cole. De volledige line-up is te bekijken op de website.

De uitzendingen zijn woensdag 15 januari tot en met vrijdag 17 januari vanaf 17:00 uur te volgen via de radio en de website. Het is ook mogelijk om te uitzendingen live bij te wonen bij The Student Hotel aan het Boterdiep.