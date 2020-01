OOG Podcast: De Super Bowl leeft in Groningen!

sport

De nacht van zondag 2 op maandag 3 februari zullen meer Nederlanders dan gemiddeld wakker zijn dan op een normale maandagnacht. Om 0.30 uur begint in Miami namelijk één van de, of misschien wel hét grootste sportevenement van de wereld: De Super Bowl.

Tijdens dit gigantische sportevenement nemen de Kansas City Chiefs het op tegen de San Fransisco ’49ers. In Groningen is er de mogelijkheid om tot diep in de nacht naar de wedstrijd, en vooral het totale festijn te kijken. Dat kan op twee verschillende manieren. Op een hele grote uitgebreide Amerikaanse manier zal Super Bowl Sunday in de Drie Gezusters beleefd worden, samen met de Groningen Giants, het American Football team uit Groningen. Op iets kleinere schaal is de wedstrijd te bekijken in Proeflokaal Hooghoudt, waar om 23.00 eerst een minicollege wordt gegeven over hoe American Football eigenlijk werkt.

In aanloop naar de Super Bowl heeft OOG een Podcast opgenomen met OOG-verslaggever en sportfanaat Wouter Holsappel samen met American Football-volger en mede-organisator van de watch party in Proeflokaal Hooghoudt Klaas-Jan ter Veen. In de Podcast wordt besproken wat de Super Bowl is, hoe het in Groningen beleefd wordt en hoe het spelletje in beginsel eigenlijk werkt.