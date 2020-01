Ontruiming kraakpand afgelast door inschattingsfout politie

nieuws

Foto Martin Nuver 112groningen.nl

Door een inschattingsfout bij de politie is het gekraakte bedrijfspand aan de Emdenweg in december niet meteen ontruimd. Dat antwoordt het gemeentebestuur op vragen van de VVD.

Het Openbaar Ministerie en de burgemeester zijn die dag door de politie op de hoogte gebracht van de krakersactie. Het OM heeft vervolgens – na overleg – besloten over te gaan tot directe ontruiming. Daarop bleek dat de politie de dag ervoor al bij het kraakpand was geweest. Toen de politie de tweede keer arriveerde, bleek dat er inmiddels meer dan 24 uur versteken was. In dat geval is er sprake van vestiging van het woonrecht. Het OM heeft de ontruiming toen gestopt.

Het OM kan alsnog een vordering tot ontruiming indienen op basis van een aangifte van de pandeigenaar. De krakers kunnen vervolgens bij de rechtbank een kort geding aanspannen. Dat is inmiddels gebeurd.

Het college zegt het kraken van panden niet te rechtvaardigen. De gemeente belooft in de toekomst de mogelijkheid tot een spoedontruiming steeds als eerste door de driehoek (politie, OM en gemeente) te laten onderzoeken.