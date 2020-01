Onderzoek naar méér speelplekken in binnenstad

nieuws

Foto: Andor Heij

Het gemeentebestuur is positief over het initiatiefvoorstel van D66 voor meer speelplekken in de binnenstad. D66 kreeg hierbij steun van de fracties van CDA, GroenLinks en PvdA.

Zij vinden dat er meer aandacht moet zijn voor spelen in het stadscentrum, om de aantrekkingskracht voor bezoekers te verhogen. De initiatiefnemers willen dit jaar nog een pilot op de Grote Markt. Ook willen ze de meest geschikte locaties onderzoeken om spelen in de binnenstad permanent een plaats te geven. Te denken valt aan de Herestraat, het Martinikerkhof (foto) en de Sint Jansstraat.

Het college zegt graag het stokje van de raadsleden over te nemen, en de plannen te onderzoeken. De gemeenteraad wordt in juni nader geïnformeerd.