OM eist negen jaar tegen man uit Groningen voor steken ex-vrouw, mogelijk uit eerwraak

Foto: mrg.bz/F0Ksyt

Het Openbaar Ministerie heeft negen jaar gevangenisstraf geëist tegen een 48-jarige man uit Groningen, die ervan wordt verdacht dat hij op 13 augustus jl. in Sneek zijn ex-vrouw meermalen in het hoofd en het lichaam heeft gestoken. Mogelijk was er sprake van eerwraak.

De verdachte handelde volgens het OM met voorbedachte rade. Hij zou een gezinsvoogd hebben verteld dat als er weer een probleem met de kinderen zou zijn, dat hij de ex-vrouw zou vermoorden. Daarom vindt het OM een gevangenisstraf van negen jaar voor moord met voorbedachte rade op zijn plaats. Daarnaast eist het OM een contactverbod.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak in de zaak.