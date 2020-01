Normen Pfas ook in stad verhoogd

De gemeente Groningen verhoogt, net als het rijk, de normen voor Pfas, zodat vertraagde bouwprojecten in en om de stad weer door kunnen gaan.

Pfas is een verzamelnaam voor stoffen die gebruikt worden voor anti aanbaklagen, om kleding waterdicht te maken, en voor brandblussers. Die stoffen worden vaak aangetroffen in zand. Dat zand mag dan niet verplaatst worden. Door de norm te verhogen kan het zand nu wel vervoerd worden. Een voorbeeld is het nieuwbouwproject vlakbij het Sterrebos. Het bouwrijp maken van het gebied waar de nieuwe wijk Engelse Park gebouwd wordt, duurt 12 weken langer.

Ook rioleringsprojecten in de Korrewegwijk, Beijum en Haren kampen met vertraging.