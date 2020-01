Nominaties Beste Groninger Film 2019 bekend

nieuws

Foto: morguefile.com/creative/mconnors

De genomineerden voor Beste Groninger Film 2019 zijn woensdagavond bekendgemaakt. Dat gebeurde tijdens de opening van het Internationaal Filmfestival Rotterdam in Groningen.

Er zijn prijzen in vijf categorieën: fictiefilm, non-fictiefilm, videoclip, opdrachtfilm/commercial en de OOG TV Talent Award. Die laatste is voor makers van 16 t/m 24 jaar.

De winnaars worden 29 februari bekendgemaakt in het Forum Groningen. Zij krijgen 1000 euro huurtegoed bij Cine Media Groep. Dat geldt niet voor de winnaar van de OOG TV Talent Award: die ontvangt 500 euro.

Hier volgt een lijst met de genomineerden.

NON FICTIE

Theater Suer | Buddy Hermans & Lejo Siepe

Een eigen Planeet, Frans Haks En het Groninger Museum | Eric Blom

Kroniek van Overschild. Natuurvrij maken en sonderen. | Saskia Jeulink

VIDEOCLIP

Blanks – Let’s get Lost | Natalia Boorsma

Swinder – Tot de Mörgen | Bert Alberts

Roosmarijn – Inside Out | Heta Salkolahti

FICTIE

Blind Date | Camiel Schouwenaar

AAN DACHT | Fabian van der Dussen & Hidde Kramer

#VaderJacob | Sander Blom

OPDRACHTFILM

Karel’s Road to Wonderland | Frank Boxman

Ready Set Rock ’n Roll | Alex Pitstra en Koen de Koning

HTG – Who we are | Carolien van Maaswaal

OOG TV TALENT AWARD

Het Videopaleis | Julian Verkerk

Tweeklank | Jouke van Til

Meer minder | Jisse Dekkers, Macy van Geldorp, Suzan de Grijs & Hannah van Loon