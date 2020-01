nieuws

Foto: De Oude Doos Groningen

Tom Postmes, hoogleraar Sociale Psychologie, houdt bij Studium Generale een avond over de huidige demonstratiegolven.



In de afgelopen jaren zien we wereldwijd een grote toename in anti-regeringsprotesten. Deze protestgolf heeft inmiddels ook de kust van Nederland bereikt. Op 22 januari om 20.00 uur bespreekt psycholoog Tom Postmes waarom demonstreren weer terug is van weggeweest.

Het programma is Engels gesproken en vindt plaats in het Academiegebouw, Broerstraat 5.