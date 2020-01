Nieuwe locatie voor wagenpark provincie

nieuws

Foto: Provincie Groningen.

De afdeling beheer en onderhoud van de provincie Groningen komt in 2023 op een nieuwe locatie op industrieterrein Roodehaan. Daar wordt voor 11 miljoen euro een energieneutraal pand gebouwd.

De afdeling beheer en onderhoud is het centrale punt van het wagenbeheer van de provincie. Verder liggen daar zaken als verkeersborden en strooizout opgeslagen.

De afdeling beheer en onderhoud bevindt zich nu nog op vijf locaties in de provincie, waaronder twee in de stad. Diverse locaties zijn verouderd. Volgens gedeputeerde Fleur Gräper is de nieuwe locatie op den duur goedkoper, omdat er straks efficiënter gewerkt kan worden.