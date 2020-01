Nieuwe interim-directeur aan de slag bij Groningen Airport Eelde

nieuws

Foto: Groningen Airport Eelde

Bart Schmeink is deze week begonnen als interim-directeur van Groningen Airport Eelde. De interim-directeur volgt Marco van de Kreeke op, die in november bekend maakte te stoppen als directeur van de luchthaven.

Tot halverwege 2020 zal Schmeink zich voornamelijk bezighouden met lopende projecten. Schmeink zelf haalt met name de luchtvaartnota voor 2020-2050 aan waar Minister Cora van Nieuwenhuizen op dit moment aan werkt:”Met de komst van de nieuwe luchtvaartnota zal Groningen Airport Eelde een rol blijven spelen in de luchtvaart in Nederland.

Schmeink was de afgelopen 5 jaar CEO bij vervoersmaatschappij Connexxion. Daarvoor was hij CEO bij GVB en Managing Director van Merseyrail in Groot-Brittannië.