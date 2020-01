“Nieuwe Gerrit Krolbrug niet hoger dan vier meter”

nieuws

Foto: Martin Nuver, 112groningen

De nieuwe Gerrit Krolbrug mag maximaal vier meter hoog worden. Dat vindt een grote meerderheid van de Groninger gemeenteraad.

De brug tussen de Korreweg en Ulgersmaweg is aan vervanging toe. De brug is helemaal af en bovendien wordt de vaarweg breder gemaakt. Rijkswaterstaat gaat uit van een brug van zo’n 5,5 meter hoogte. Er kunnen dan meer schepen door zonder dat de brug omhoog hoeft. Dit betekent dan wel dat de klim naar boven langer of steiler wordt. Hoe hoger de brug, hoe makkelijker grote schepen van die snelweg gebruik kunnen maken.

Raadslid Tom Rustebiel van D66 pleitte woensdag tijdens een raadsvergadering voor een lage brug. Alleen Student & Stad stemde tegen zijn voorstel.