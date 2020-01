Nieuwbouwcomplex in Selwerd is geopend

De nieuwe woontoren in Selwerd “De Beukenhorst” is na ongeveer zeven jaar af. Het nieuwbouwcomplex heeft vijftien verdiepingen en zestig sociale seniorenappartementen.

Naast dat de Beukenhorst aardbevingsbestendig is, is de flat ook duurzaam en moeten de bewoners elektrisch gaan koken, want de woningen zijn gasloos. Donderdag was de grote opening van de woontoren. De bewoners zijn blij met het nieuwe gebouw. ‘Het is een heel mooi gebouw. Mijn complimenten’, zegt Anna van Wijk-Folkerts. ‘Ik vind de omgeving en het gebouw mooi, de ruimte in de huizen. Ik vind het geweldig’, zegt Dina Hopman.

Het was niet moeilijk om alle zestig sociale seniorenappartementen verhuurd te krijgen, want er was veel vraag naar. ‘Het is een duurzaam en compact gebouw. Een groot voordeel is dat je nu zorg dichtbij hebt. Zorgorganisatie ZINN zit er naast en je kan daar terecht voor bijvoorbeeld dagbesteding, een kop koffie en je kunt er een broodmaaltijd bestellen’, zegt directeur Auke de Vries.