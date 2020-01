Nieuwbouw toch flink toegenomen

nieuws

Foto: VanWonen

Vorig jaar werden in Nederland bijna 71 duizend nieuwbouwwoningen opgeleverd; 6 procent meer dan in 2018 en het hoogste aantal in tien jaar tijd. Groningen is één van de gemeenten met de meeste nieuwbouw.

Dat blijkt uit de meest recente cijfers van het CBS. Na het dieptepunt in 2014 is het aantal nieuwbouwwoningen steeds harder gestegen. De woningvoorraad is niet alleen toegenomen door nieuwbouw, maar ook door splitsing of samenvoeging van woningen en door ombouw van bestaande gebouwen, zoals kantoorpanden,

In Groningen nam vorig jaar het aantal nieuwe woningen met ruim 4400 toe. In de helft daarvan gaat het om studentenwoningen. De meeste nieuwe koophuizen (ruim 70 procent) bevinden zich in het hoge segment. In het lage segment (minder dan 185 duizend euro, wordt nauwelijks gebouwd. Er is veel vraag naar betaalbare nieuwbouw, maar de markt kan daar nog niet aan voldoen.