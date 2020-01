Nieuw in Groningen: Storyworld (video)

nieuws

Foto: Storyworld

Velen zagen de afgelopen dagen iemand in de weer met een ‘vliegend tapijt’ in het Noorderplantsoen of de Folkingestraat en konden dat wellicht niet direct thuisbrengen.



Het blijkt nu dat dat alles te maken had met het zojuist geopende Storyworld in het Forum. Zie filmpje hieronder.

Vorige week verraste Storyworld al met een foto van het door Lucky Luke bereden Peerd van Ome Loeks.

Het promofilmpje van Aladdin:

Aladdin is in Groningen! Ontmoet hem vandaag tijdens de opening van Storyworld > https://t.co/vxjuPZWTRf pic.twitter.com/OqOeaC0A2C — Storyworld_nl (@Storyworld_nl) January 11, 2020