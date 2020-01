Nieuw geluid voor Sint Jozefkerk

De Sint Jozefkerk aan de Radesingel gaat net zo klinken als de Big Ben van Londen. Dit dankzij twee nieuwe extra klokken die bij de huidige vier klokken geplaatst gaan worden. De klokken zijn een gift van ondernemer en oud-bestuurslid van de katholieke kerk, Rieks Kroon.

“Met deze combinatie van zes klokken kan je het Westminster spelen. Dan krijg je dezelfde klanken als de Big Ben, in Londen”, zegt de gulle gever Rieks Kroon trots. Volgens de voormalig eigenaar van een Groninger slachthuis is het belangrijk dat de Sint Jozefkerk een upgrade van het geluid krijgt. In 1981 werd de kerk officieel een kathedraal van het bisdom Groningen-Leeuwarden. En bij de status van een kathedraal hoort volgens Kroon ook een grootser geluid.

Voor iedereen

De kerkklokken dragen de namen van de twee kinderen van Kroon. Maar het is de bedoeling dat iedereen zich door de klanken van de klokken aangesproken kan voelen: “Een klok is een schepsel, een verbinder tussen hemel en aarde. Ik zie dat er zo veel mensen rondlopen met burn-outs en gebrek aan overzicht. Ik hoop dat iedereen die de klokken hoort, gelovig of ongelovig, het gevoel heeft dat er aan ze wordt gedacht”.

Specialist

De klokken wegen 1300 en 700 kilo en werden onder veel belangstelling gegoten door klokgieter Simon Laudy in Finsterwolde. “Het is erg spannend, er kan veel mis gaan. Het belangrijkste is dat het brons op de juiste temperatuur is en dan snel uit de oven gaat, zo dat het brons mooi dun en vloeibaar is”.

Pasen

De klokken werden tijdens het gieten gewijd door Pastoor Wagenaar. Dat is traditie bij het gieten van kerkklokken. En de gebeden lijken gehoord. Het gieten verliep zonder tegenslagen. ”De hitte en de spanning is nog voelbaar. We gaan nu voldaan naar huis en we zijn benieuwd naar hoe de klokken gaan klinken”, aldus Rieks Kroon. Het is de bedoeling dat de klokken nog voor Pasen worden bijgeplaatst.