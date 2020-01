“Niet bang voor uitbraak coronavirus in Nederland”

We moeten ons geen zorgen maken over een eventuele uitbraak van het coronavirus in Nederland. Dat zegt hoogleraar Microbiologie Bert Niesters van het UMCG.

Niesters gaf woensdagmiddag een lezing in Forum Groningen over het onderwerp. De lezing kon op flink wat publieke belangstelling rekenen. “Er is flink wat media-aandacht voor het onderwerp dus ik vind dat niet zo heel gek”, vertelt Niesters. Toch hoeven we ons volgens hem geen zorgen te maken. “De protocollen in Nederland zijn goed op orde en de ziekenhuizen zijn goed voorbereid. De kans dat er in Nederland een patiënt met dit virus opduikt noem ik klein. En de kans is nog kleiner dat deze in Groningen opduikt.”

Mocht het toch gebeuren dan is er op het UMCG een speciale afdeling waar de patiënt in quarantaine behandeld kan worden. De run die er momenteel is op mondkapjes noemt Niesters schijnveiligheid. “Zulke kapjes houden voornamelijk stof tegen. Bovendien zul je ze om de paar uren moeten vervangen. Dat gaat niet werken.”